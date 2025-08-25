Nahuel et l’arbre qui parle CAMPINGS LES PTITS BECS Saint-Hilaire-de-Riez

Début : 2025-08-25T21:00:00 – 2025-08-25T22:00:00

Fin : 2025-08-25T21:00:00 – 2025-08-25T22:00:00

CONTE MUSICAL ET VISUEL

Nahuel est un voyage sonore et lumineux, racontant l’histoire d’un jeune berger grimpant le long d’un arbre sans fin, au delà des nuages.

Explorant les légendes anciennes et rituels musicaux traditionnels dans une scénographie en ombres et lumières, l’histoire s’étire dans une nappe sonore électronique, acoustique enrobant des chants ancestraux bienfaisants

CAMPINGS LES PTITS BECS 57 Avenue des Becs, 85270 St Hilaire de Riez , France Saint-Hilaire-de-Riez 85270 Vendée Pays de la Loire

