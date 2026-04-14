NAÏADE AU SOMAIL Saint-Nazaire-d’Aude

Saint-Nazaire-d’Aude

NAÏADE AU SOMAIL

Chemin des Patiasses Saint-Nazaire-d’Aude Aude

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 19:30:00

fin : 2026-05-27 20:30:00

Date(s) :

2026-05-27

À la croisée du cirque et de l’apnée venez découvrir ce spectacle hors les murs du Théâtre de la scène Nationale du Grand Narbonne. Spectacle présenté par la Compagnie Out of the blue.

Dans un aquarium géant, quatre artistes interprètent une chorégraphie à la fois pure et fulgurante, inspirée du cycle de l’eau. Un mélange de cirque et de danse d’un genre nouveau où les corps, en apesanteur, se croisent au ralenti, forment une ronde tout en synchronisant leur respiration.

Sensibles à l’impact qu’ils peuvent avoir sur l’environnement, les acrobates remplissent leur aquarium avec une source présente sur place, la rendent claire sans altération chimique pour la réalisation de la pièce, avant de la reverser dans son milieu naturel. Naïade se présente ainsi comme un spectacle poétique et engagé, une invitation à observer l’eau qui nous entoure. C’est un appel vibrant pour préserver cette ressource indispensable à la vie.

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Chemin des Patiasses Saint-Nazaire-d’Aude 11590 Aude Occitanie +33 4 68 90 90 20

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English :

At the crossroads of circus and apnea, come and discover this show outside the walls of the Théâtre de la scène Nationale du Grand Narbonne. Presented by Compagnie Out of the blue.

In a giant aquarium, four artists perform a pure, dazzling choreography inspired by the water cycle. A blend of circus and dance of a new kind, where weightless bodies pass each other in slow motion, forming a circle while synchronizing their breathing.

Sensitive to the impact they can have on the environment, the acrobats fill their aquarium with a local spring, rendering it clear without chemical alteration for the production of the piece, before returning it to its natural environment. Naïade is a poetic and engaging show, an invitation to observe the water that surrounds us. It’s a vibrant appeal to preserve this resource that is essential to life.

L’événement NAÏADE AU SOMAIL Saint-Nazaire-d’Aude a été mis à jour le 2026-04-14 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT