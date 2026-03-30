Naïf et Singuliers, c’est quoi ? Visite en LSF traduite Mois de l’accessibilité

Place de la Tremoille Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Mois de l’accessibilité au MANAS

Que signifient les termes artistes naïfs ou singuliers ? Une médiatrice, accompagnée de la traductrice Sabine Rouy, vous propose de découvrir ces notions et les œuvres du MANAS lors d’une visite en Langue des Signes, pour mieux comprendre ces mouvements artistiques et leurs particularités.

15h30, Durée 1h

Tout public

Réservation au 02 53 74 12 30

Adapté au handicap auditif, mental, moteur .

Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Accessibility Month at MANAS

L’événement Naïf et Singuliers, c’est quoi ? Visite en LSF traduite Mois de l’accessibilité Laval a été mis à jour le 2026-03-26 par LAVAL TOURISME