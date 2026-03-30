Naïf et Singuliers, c’est quoi ? Visite en LSF traduite Mois de l’accessibilité Laval
Naïf et Singuliers, c’est quoi ? Visite en LSF traduite Mois de l’accessibilité Laval dimanche 26 avril 2026.
Naïf et Singuliers, c’est quoi ? Visite en LSF traduite Mois de l’accessibilité
Place de la Tremoille Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Mois de l’accessibilité au MANAS
Que signifient les termes artistes naïfs ou singuliers ? Une médiatrice, accompagnée de la traductrice Sabine Rouy, vous propose de découvrir ces notions et les œuvres du MANAS lors d’une visite en Langue des Signes, pour mieux comprendre ces mouvements artistiques et leurs particularités.
15h30, Durée 1h
Tout public
Réservation au 02 53 74 12 30
Adapté au handicap auditif, mental, moteur .
Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Accessibility Month at MANAS
L’événement Naïf et Singuliers, c’est quoi ? Visite en LSF traduite Mois de l’accessibilité Laval a été mis à jour le 2026-03-26 par LAVAL TOURISME
À voir aussi à Laval (Mayenne)
- Nightingale, la dame à la crête de coq Chapelle du lycée Ambroise Paré Laval 30 mars 2026
- Expérience Réserve Laval 1 avril 2026
- Ce qui nous relie La Maison Rigolote Laval 4 avril 2026
- La Grande Chasse aux Oeufs Laval 5 avril 2026
- Avez-vous vu Martin? Laval 5 avril 2026