Naïkö Artoutaï Productions Centre Culturel Rosporden Rosporden

Naïkö Artoutaï Productions

Centre Culturel Rosporden 17 Rue Alsace Lorraine Rosporden Finistère

Début : 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12

2026-04-12

CONCERT DESSINÉ

Un film d’animation en noir et blanc, créé en direct, dans lequel dialoguent les arts numériques, les arts plastiques et la musique acoustique et électronique. Au plateau, deux manipulateurs et un musicien racontent l’histoire de Naïkö, une petite fille vive et malicieuse qui vit avec ses grands-parents dans une maison aux abords de la forêt. Son grand-père lui transmet sa passion pour la nature et le potager. Mais au loin, les bulldozers grondent…

Jeune public dès 6 ans.

Durée 40 min.

DISTRIBUTION Dessin Heal JEFFROY Vidéo Grégory BOUCHET Musique live Sam VERLEN .

Centre Culturel Rosporden 17 Rue Alsace Lorraine Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 59 80 42

