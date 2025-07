Naillac’Art Le Blanc

2ème Marché de la création avec une cinquantaine d’exposants d’art et artistes.

L’Association « Sous le signe des Arts » organise son 2ème marché d’art avec une cinquantaine d’exposants d’art et artistes avec comme invités d’honneur cett année Léonnelle Tiffeneau et Dominique Maillochon.

Expositions, animations et ateliers pour enfants, buvette et restauration sur place. .

Place du Champ de Foire Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 25 20

English :

1st Marché de la création with some forty art exhibitors and artists organized by local association Art’Com’In.

German :

1. Kreativmarkt mit rund 40 Kunstausstellern und Künstlern, organisiert von der lokalen Vereinigung Art’Com’In.

Italiano :

1° Mercato creativo con circa quaranta espositori d’arte e artisti organizzato dall’associazione locale Art’Com’In.

Espanol :

1er Mercado Creativo con unos cuarenta expositores de arte y artistas organizado por la asociación local Art’Com’In.

