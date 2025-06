Naillat fête le 14 juillet Naillat 12 juillet 2025 08:00

Creuse

Naillat fête le 14 juillet le bourg Naillat Creuse

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 08:00:00

fin : 2025-07-14 00:00:00

Date(s) :

2025-07-12

2025-07-14

Dîner spectacle cabaret avec la troupe Grain d’Folie le 12 juillet. Tarif 26€ adulte, enfant 12 ans :12€. Inscriptions avant le 4 juillet au 06 73 00 10 37 ou 06 67 41 28 63. A partir de 19h30

Dès le matin du 14 juillet, randonnée pédestre 9 ou 12 kms, food trucks à partir de midi, dès 15h animation pour enfants, spectacle par Jojo et Zaza Compagnie de 17h30 à 18h45, feu d’artifice à 23h et d’un bal animé par DJ Lolo.

Course de tracteur à pédales (à partir de 15 ans) à 14h avec plusieurs manches, tarif 2€.

Fête foraine et buvette toute la journée, restauration sur place.

Rens 06 73 00 10 37 ou 06 67 41 28 63 .

le bourg

Naillat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 41 28 63

English : Naillat fête le 14 juillet

German : Naillat fête le 14 juillet

Italiano :

Espanol : Naillat fête le 14 juillet

L’événement Naillat fête le 14 juillet Naillat a été mis à jour le 2025-06-24 par Creuse Tourisme