NAÏM – CHAPITRE II – NAIM – CHAPITRE II – CAPITOLE EN CHAMPAGNE Chalons En Champagne vendredi 17 octobre 2025.
Chapitre IIDurée : 1h10Tout public à partir de 14 ansAprès des millions de vues sur les réseaux sociaux avec ses vidéos La semaine de Naïm , analyse piquante et pertinente de l’actualité, et le succès de son spectacle Cauchy-Schwarz , Naïm revient déjà sur scène avec son nouveau spectacle : Chapitre II .
CAPITOLE EN CHAMPAGNE AVENUE DU PRESIDENT ROOSEVELT 51000 Chalons En Champagne 51