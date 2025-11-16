NAÏM – CHAPITRE II – NAIM – CHAPITRE II – LA PALESTRE Le Cannet

NAÏM – CHAPITRE II – NAIM – CHAPITRE II – LA PALESTRE Le Cannet dimanche 16 novembre 2025.

NAÏM – CHAPITRE II – NAIM – CHAPITRE II Début : 2025-11-16 à 16:00. Tarif : – euros.

Chapitre IIDurée : 1h10Tout public à partir de 14 ansAprès des millions de vues sur les réseaux sociaux avec ses vidéos La semaine de Naïm , analyse piquante et pertinente de l’actualité, et le succès de son spectacle Cauchy-Schwarz , Naïm revient déjà sur scène avec son nouveau spectacle : Chapitre II .

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA PALESTRE 730 av Georges Pompidou 06110 Le Cannet 06