Naim Le Colisée Lens

Naim Le Colisée

12 rue de Paris Lens Pas-de-Calais

Après avoir conquis les réseaux sociaux et les scènes de France, Naïm revient avec un nouveau chapitre aussi piquant qu’attendu.

Naïm revient sur scène avec Chapitre II, un spectacle incisif et drôle, fidèle à son style mêlant humour et analyse sociale. Après le succès de Cauchy-Schwarz et des millions de vues sur ses vidéos « La semaine de Naïm », il propose une nouvelle performance où l’actualité, les absurdités du quotidien et les travers de notre société sont passés au crible avec finesse et mordant. Ce nouveau chapitre promet une heure dix de rires, de réflexions et de vérités bien senties. .

12 rue de Paris Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 69 08 18 billetterie@mairie-lens.fr

English :

After conquering the social networks and the stages of France, Naïm returns with a new chapter that is as spicy as it is eagerly awaited.

German :

Nachdem Naïm die sozialen Netzwerke und die Bühnen Frankreichs erobert hat, kehrt er mit einem neuen Kapitel zurück, das ebenso pikant wie erwartet ist.

Italiano :

Dopo aver conquistato i social network e i palcoscenici francesi, Naïm torna con un nuovo capitolo tanto piccante quanto atteso.

Espanol :

Tras conquistar las redes sociales y los escenarios de Francia, Naïm regresa con un nuevo capítulo tan picante como esperado.

