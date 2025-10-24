NAIM – METZ CONGRES ROBERT SCHUMAN Metz

NAIM Début : 2027-01-31 à 16:00. Tarif : – euros.

LLPROD PRÉSENTE : NAIMRetrouvez Naïm pour Chapitre 3, un spectacle où il ne mâche pas ses mots — entre ce qui l’énerve, ce qui vous énerve ou ce qui les énerve, il a encore tellement à dire.Après ses tournées Chapitre II, il revient avec une nouvelle étape de sa démarche: mêler humour, vérité et scène dans un format toujours plus personnel. Le spectacle sera aussi ambitieux qu’immersif : répliques tranchantes, observations sociales acérées et moments de connexion sincère avec son public.Chapitre 3 est plus qu’un nouveau show — c’est la promesse d’un Naïm réinventé, prêt à surprendre et à provoquer la réflexion tout en faisant rire.

METZ CONGRES ROBERT SCHUMAN PARVIS DE L’AMPHITHÉÂTRE, 57000 Metz 57