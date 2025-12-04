Naïm, nouveau spectacle Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Face au succès de la première date prévue le Samedi 1er Mars 2025 à 20h00 au Cepac Silo à Marseille qui affiche désormais COMPLET, NAÏM annonce une seconde date le Jeudi 4 Décembre 2025 à 20h00 dans la même salle !

Spectacle assis placement libre par zone



Catégorie 1 orchestre & 1er balcon



Catégorie 2 2eme & 3eme balcon



Après des millions de vues sur les réseaux sociaux avec ses vidéos “La semaine de Naïm”, analyse piquante et pertinente de l’actualité, et le succès de son spectacle “Cauchy-Schwarz”, Naïm revient déjà sur scène avec son nouveau spectacle Chapitre II .



Un spectacle présenté par LL PROD .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Following the success of the first date scheduled for Saturday, March 1, 2025 at 8:00 pm at the Cepac Silo in Marseille, which is now SOLD OUT, NAÏM has announced a second date on Thursday, December 4, 2025 at 8:00 pm at the same venue!

German :

Angesichts des Erfolgs des ersten Termins, der für Samstag, den 1. März 2025 um 20.00 Uhr im Cepac Silo in Marseille geplant war und mittlerweile ausverkauft ist, kündigt NAÏM einen zweiten Termin am Donnerstag, den 4. Dezember 2025 um 20.00 Uhr im selben Saal an!

Italiano :

Dopo il successo della prima data, prevista per sabato 1 marzo 2025 alle ore 20.00 al Cepac Silo di Marsiglia, che è ormai SOLD OUT, NAÏM ha annunciato una seconda data per giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 20.00 nello stesso locale!

Espanol :

Tras el éxito de la primera cita, programada para el sábado 1 de marzo de 2025 a las 20:00 horas en el Silo Cepac de Marsella, ya agotadas las entradas, NAÏM anuncia una segunda cita para el jueves 4 de diciembre de 2025 a las 20:00 horas en el mismo lugar

