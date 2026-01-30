Naintré accueille des talents ! Place Jean Jaurés Naintré

Naintré accueille des talents !

**Aujourd’hui, c’est vous les artistes !**

_ Naintré accueille des Talents revient pour sa deuxième édition pendant la fête foraine de la foire aux boudins, le samedi 7 mars 2026 !_

Une scène ouverte à toutes celles et ceux qui veulent partager leur passion, leur art ou leur grain de folie !

**Tout est permis, montrez VOTRE talent !**

C’est un moment fort, chaleureux et plein de surprises… et peut-être remporter le prix du public ou du jury !

**Inscription avant le 3 mars 2026** en scannant le QR code ou en cliquant sur le lien suivant [Inscription Talents](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScptFIXL5eLFlUBG1-qDViW1XcUzQwc_yGatVDaQz88pf16iQ/viewform) .

Place Jean Jaurés Avenue Jean Jaurès Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 55 08 32 animation-mjc-jpr@orange.fr

