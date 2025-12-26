Naïram en concert, La Yourte Parc Claude Decaen Caen

Naïram en concert

La Yourte Parc Claude Decaen Avenue du 43 eme Régiment Caen Calvados

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

2026-02-12

Jazz vaporeux aux rythmes ancrés, Naïram déploie une musique lumineuse et cohérente, presque organique. Les vents dessinent l’espace, la basse enracine le groove, et l’ensemble agit comme un seul souffle, guidé par une même vision. Entre poésie mélodique, textures aériennes et pulsations affirmées, le quintet invente une forme libre, fluide et habitée.

Naïram

Alexandre Aguilera flûte traversière

Nicolas Audouin clarinette

Marion Delmont guitare

Jasmine Lee contrebasse

Matéo Roussel batterie .

La Yourte Parc Claude Decaen Avenue du 43 eme Régiment Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 84 69 92 77 melanie@letympan.fr

English : Naïram en concert

Vaporous jazz with anchored rhythms, Naïram deploys a luminous and coherent music, almost organic. The winds shape the space, the bass roots the groove, and the whole ensemble acts as a single breath, guided by the same vision.

