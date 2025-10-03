NAÏS de Marcel Pagnol

Vibraye Sarthe

Tarif : – – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 15:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Toine est bossu et souffre de son handicap. Il est amoureux de Naïs, fille d’un paysan violent. Naïs, elle, est amoureuse de Frédéric, jeune homme issu d’une famille bourgeoise. L’été arrive et les jeunes amoureux se laissent aller à des plaisirs que leur condition sociale ne leur permet pas…

Naïs est un drame d’Émile Zola adapté au cinéma par Marcel Pagnol. On y retrouve à la fois la puissance et la cruauté d’Émile Zola, enrobées de l’humour et de la poésie propre à Marcel Pagnol.

C’est un monde de poésie qui s’ouvre devant nous, et tous ses personnages, aux caractères bien trempés, nous emportent dans un tourbillon de sentiments.

Une histoire et des personnages d’une rare humanité qui nous touchent en plein coeur. .

Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire

