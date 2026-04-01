Nais-Sens spectacle de marionnettes chemin de la Vieille Forme Rochefort

Nais-Sens spectacle de marionnettes

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:30:00

fin : 2026-04-17 23:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Nais-Sens, spectacle de marionnettes sensoriel et poétique, propose une expérience immersive sans parole, explorant la naissance ou la fin d’un monde.

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chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com

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English : Nais-Sens puppet show

Nais-Sens*, a sensory and poetic puppet show, offers an immersive experience without words, exploring the birth or end of a world.

L’événement Nais-Sens spectacle de marionnettes Rochefort a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Rochefort Océan