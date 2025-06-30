NAISSAM JALAL – SALLE NOUGARO Toulouse

NAISSAM JALAL Début : 2026-02-19 à 20:30. Tarif : – euros.

Avec « Healing Rituals », Naïssam Jalal imagine huit rituels de guérison inspirés des traditions ancestrales. À travers la transe, le silence et la beauté, elle crée une musique sensible et spirituelle, entre jazz, souffle et dépouillement. Accompagnée d’un trio d’exception, elle livre une œuvre à la fois apaisante, libre et puissante.Salué par la presse comme l’un des meilleurs albums jazz de 2023, « Healing Rituals » est une traversée musicale profonde, une invitation à se reconnecter à soi et au monde.Naïssam Jalal : flûte / nay / voix / compositionClément Petit : violoncelleClaude Tchamitchian : contrebasseZaza Desiderio: batterieMENTION PRESSE : « Parce que ces huit rituels appellent, consacrent un moment de paix, de beauté et d’amour. » Radio NovaGenre : JazzPlacement : Libre assisDurée : 1h15

SALLE NOUGARO 20, chemin de Garric 31200 Toulouse 31