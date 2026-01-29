NAÏSSAM JALAL SALLE NOUGARO Toulouse
SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 20.8 – 20.8 – 23.8 EUR
Début : 2026-02-19 20:30:00
fin : 2026-02-19 21:45:00
2026-02-19
Avec Healing Rituals , Naïssam Jalal imagine huit rituels de guérison inspirés des traditions ancestrales.
À travers la transe, le silence et la beauté, elle crée une musique sensible et spirituelle, entre jazz, souffle et dépouillement. Accompagnée d’un trio d’exception, elle livre une œuvre à la fois apaisante, libre et puissante. 20.8 .
SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie
English :
With Healing Rituals , Naïssam Jalal imagines eight healing rituals inspired by ancestral traditions.
