NAÏSSAM JALAL SALLE NOUGARO Toulouse

NAÏSSAM JALAL

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20.8 – 20.8 – 23.8 EUR

20.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 20:30:00

fin : 2026-02-19 21:45:00

Date(s) :

2026-02-19

Avec Healing Rituals , Naïssam Jalal imagine huit rituels de guérison inspirés des traditions ancestrales.

À travers la transe, le silence et la beauté, elle crée une musique sensible et spirituelle, entre jazz, souffle et dépouillement. Accompagnée d’un trio d’exception, elle livre une œuvre à la fois apaisante, libre et puissante. 20.8 .

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With Healing Rituals , Naïssam Jalal imagines eight healing rituals inspired by ancestral traditions.

L’événement NAÏSSAM JALAL Toulouse a été mis à jour le 2026-01-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE