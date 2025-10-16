« Naissance de l’Etat au Proche-Orient ancien : enjeux historiques et urgence patrimoniale » par Sarah Bendriff Université Sorbonne Nouvelle Paris

Les premiers États de l’Humanité apparaissent au tournant des IVe et IIIe millénaires avant notre ère dans les vallées du Nil, du Tigre et de l’Euphrate. L’analyse des sources archéologiques et épigraphiques dans des perspectives pluridisciplinaires nous éclaire sur ce moment charnière de l’Histoire humaine, consacrant une nouvelle « manière d’être au monde. » Or, ces mêmes sources, conservées dans les musées, sont aussi tributaires de l’actualité géopolitique qui, au Moyen-Orient, les met en grand danger, quand elles ne sont pas volontairement détruites. C’est alors une perte irrémédiable tant pour la Science que pour notre patrimoine commun.

Sara BENDRIF est professeure certifiée d’Histoire-Géographie au sein du Département Littérature et Linguistique Françaises et Latines (LLFL) de l’Université Sorbonne Nouvelle, spécialiste de l’histoire de lart du Proche-Orient ancien. Elle est également responsable pédagogique du DAEU à distance.

L’Université des cultures ouvertes de la Sorbonne Nouvelle propose depuis 2023 des conférences ouvertes à toutes et à tous, sans condition d’âge ni de diplôme. Elles explorent diverses thématiques liées pour la plupart aux domaines de spécialité de la Sorbonne Nouvelle : arts, lettres, langues et civilisations, sciences humaines et sociales.

Entre octobre et mai, ces conférences bimensuelles offrent une occasion privilégiée pour dialoguer avec des enseignants-chercheurs et des enseignantes-chercheuses passionnés, et de visiter le campus dessiné par l’architecte Christian de Portzamparc.

Le jeudi 16 octobre 2025

de 14h00 à 16h00

► Tarif pour les personnes extérieures : 11 € / conférence en présentiel

► Tarif pour les personnels et les étudiants de l’USN : Gratuit

Public adultes.

Université Sorbonne Nouvelle 8 avenue de Saint-Mandé 75012 Paris

https://www.sorbonne-nouvelle.fr/universite-des-cultures-ouvertes-2025-886409.kjsp?RH=ACCUEIL uco@sorbonne-nouvelle.fr