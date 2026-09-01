Naissance d’un livre Saint-Michel-de-Fronsac
mercredi 23 septembre 2026 · Saint-Michel-de-Fronsac
Informations pratiques
Saint-Michel-de-Fronsac
Naissance d’un livre
Salle des associations Saint-Michel-de-Fronsac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 18:30:00
fin : 2026-09-23 20:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Venez rencontrer Cyriac Guillard qui vous fera découvrir comment nait un livre. Ancien policier, il est devenu écrivain et est l’auteur de nombreux romans policiers. Il a fondé la société NOIR’EDITION. Il vous expliquera comment un livre est conçu puis publié.
Avec vente de livres et dédicaces
Entrée gratuite, réservation obligatoire au 06 47 51 64 25 .
Salle des associations Saint-Michel-de-Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 51 64 25 bibliotheque-st-michel-fronsac@orange.fr
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English : Naissance d’un livre
L’événement Naissance d’un livre Saint-Michel-de-Fronsac a été mis à jour le 2026-09-10 par OT du Fronsadais
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