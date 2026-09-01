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Naissance d’un livre Saint-Michel-de-Fronsac

mercredi 23 septembre 2026 · Saint-Michel-de-Fronsac

Naissance d’un livre Saint-Michel-de-Fronsac

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Salle des associations
Ville
33126 Saint-Michel-de-Fronsac
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Saint-Michel-de-Fronsac

Naissance d’un livre

Salle des associations Saint-Michel-de-Fronsac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 18:30:00
fin : 2026-09-23 20:00:00

Date(s) :
2026-09-23

Venez rencontrer Cyriac Guillard qui vous fera découvrir comment nait un livre. Ancien policier, il est devenu écrivain et est l’auteur de nombreux romans policiers. Il a fondé la société NOIR’EDITION. Il vous expliquera comment un livre est conçu puis publié.

Avec vente de livres et dédicaces

Entrée gratuite, réservation obligatoire au 06 47 51 64 25   .

Salle des associations Saint-Michel-de-Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 51 64 25  bibliotheque-st-michel-fronsac@orange.fr

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English : Naissance d’un livre

L’événement Naissance d’un livre Saint-Michel-de-Fronsac a été mis à jour le 2026-09-10 par OT du Fronsadais

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