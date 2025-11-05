Naître ailleurs… Médiathèque Hauteroche
Naître ailleurs… Médiathèque Hauteroche mercredi 5 novembre 2025.
Naître ailleurs…
Médiathèque 1 Rue de la Carrière Crançot Hauteroche Jura
Gratuit
Début : 2025-11-05 10:00:00
fin : 2025-11-22 12:30:00
2025-11-05 2025-11-08 2025-11-12 2025-11-15 2025-11-19 2025-11-22 2025-11-26 2025-11-29 2025-12-03 2025-12-06
Pour prolonger la rencontre du 7/11 avec Caroline Moireaux, la médiathèque expose des photographies prises par la Jurassienne durant son voyage autour du monde.
L’exposition “Naître Ailleurs” invite le spectateur à franchir les frontières, à s’ouvrir à d’autres horizons et à contempler l’écho du quotidien d’enfants d’Asie centrale.
Dans chaque regard se devine une histoire, dans chaque visage une enfance singulière.
Entrée libre Tout public .
Médiathèque 1 Rue de la Carrière Crançot Hauteroche 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 16 90 mediatheque@bressehauteseille.fr
