Naître ailleurs… Médiathèque Hauteroche

Naître ailleurs…

Médiathèque 1 Rue de la Carrière Crançot Hauteroche Jura

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 10:00:00

fin : 2025-11-22 12:30:00

Date(s) :

2025-11-05 2025-11-08 2025-11-12 2025-11-15 2025-11-19 2025-11-22 2025-11-26 2025-11-29 2025-12-03 2025-12-06

Pour prolonger la rencontre du 7/11 avec Caroline Moireaux, la médiathèque expose des photographies prises par la Jurassienne durant son voyage autour du monde.

L’exposition “Naître Ailleurs” invite le spectateur à franchir les frontières, à s’ouvrir à d’autres horizons et à contempler l’écho du quotidien d’enfants d’Asie centrale.

Dans chaque regard se devine une histoire, dans chaque visage une enfance singulière.

Entrée libre Tout public .

