NAÏVE NEW BEATERS – CENTRE GERARD PHILIPE Calais

NAÏVE NEW BEATERS – CENTRE GERARD PHILIPE Calais samedi 4 octobre 2025.

NAÏVE NEW BEATERS Début : 2025-10-04 à 20:30. Tarif : – euros.

POLE SPECTACLE VIVANT PRÉSENTE : NAÏVE NEW BEATERS 1ÈRE PARTIECe trio atypique formé par David Boring au chant, Martin Luther BB King à la guitare et Eurobelix aux claviers, a su s’imposer sur la scène musicale avec son style bien particulier et ses performances scéniques explosives. Entre sonorités rétro et productions modernes, leur pop e´lectro, he´doniste et funky, gorgée de soul et de disco, coule à flot comme du champagne sur la piste de danse. L’esthétique est kitsch, spontanée et complètement décalée. Un concert des Naïves New Beaters, c’est un plongeon dans un grand bain à bulles multicolores. Un dance-floor sous les boules à facettes. Une avenue sous les palmiers. Le groupe délivre une véritable invitation à se libérer l’esprit par le corps et nous embarque dans un mood vitaminé et solaire. Les tarifs étudiants et moins de 18 ans (- 50%) sont uniquement accessibles au guichet du Centre Gérard-Philipe et du Grand Théâtre de Calais sur présentation d’un justificatif. PMR/PSH, merci de vous signaler auprès de la billetterie avant le concert. Places limitées1ère partie : GROUMPF

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CENTRE GERARD PHILIPE 450 RUE AUGUSTE RODIN 62100 Calais 62