NAKAMA – Release Tour Le Son de la Terre PARIS 05

Ainsi, le quintet de jeunes musiciens désire délivrer un message empli de rires, de partage et de tendresse. Un regard chargé d’espoir rendu possible par l’entraide et la complicité.

Lauréat du premier prix et du prix d’honneur à l’unanimité du concours international Leopold Bellan, NAKAMA s’est déjà produit sur des scènes prestigieuses telles que le Sunset-Sunside ou encore durant le Respire Jazz Festival. Ils ont sorti leur premier album « NAKAMA – Live at Sunside » le 17 Janvier 2026.

– Cesar Forques, saxophones

– Jules Charbonnier, piano

– Mehdi Hamidou, contrebasse

– Pierre Bouchard, batterie

– Matthieu Chauvet, guitare

NAKAMA est un terme japonais représentant le lien profond qui nous lie à nos camarades, nos ami•es, notre famille et nous porte vers un bien commun.

Le mardi 17 mars 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Public jeunes et adultes.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



