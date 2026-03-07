NAKED , en concert pour la sortie de l’album RISE UP Les Saulnières Le Mans

NAKED , en concert pour la sortie de l’album RISE UP

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10

NAKED , en concert pour la sortie de l’album RISE UP

Célébrez avec NAKED (in a sphere) la sortie de RISE UP, album qui mêle rock progressif énergique et douceur électro. Nous comptons sur votre présence pour faire de cette soirée un moment de partage et d’énergie collective.

RISE UP, 4ème album du groupe sarthois NAKED (in a sphere), pose immédiatement le cadre d’un rock progressif précis et énergique, avec son titre d’ouverture Try to hold ; premier single feelgood qui illustre parfaitement la puissance du rythme et des mélodies, et donne envie d’en entendre plus.

Pour autant, NAKED (in a sphere) n’oublie pas ses origines trip-hop électro et mélange dans ce nouvel album, des titres qui prennent le temps d’installer un décors, d’emmener l’auditeur dans une quête qui allie douceur et puissance ; et d’autres morceaux qui nous rappellent que nous sommes tous faits de force et de convictions et que l’espoir de jours meilleurs guide nos pas, nos choix, nos combats et nos rêves, avec son titre de clôture Hope.

RISE UP invite, tout au long de ses 12 titres, à ne pas se laisser faire, à vibrer pour ce qui compte le plus, à accepter de se poser et de compter sur les autres, à serrer les poings ; à lutter, sans oublier de sourire aux moments de joie et à ses proches. .

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

