Naman – Récital de kathak – Danse indienne Théâtre Mandapa Paris

Naman – Récital de kathak – Danse indienne Théâtre Mandapa Paris dimanche 28 septembre 2025.

Naman – Récital de kathak – Danse indienne Théâtre Mandapa Paris Dimanche 28 septembre, 18h00 Plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

NAMAN : Naman signifie salutation en sanskrit. Sharmila Sharma a créé ce spectacle en hommage à Milena Salvini.

Sharmila Sharma, disciple Pandit Birju Maharaj et Pandit Rajendra Kumar Gangani, a effectué de nombreuses tournées avec sa compagnie et s’est produite dans de nombreux festivals et théâtres prestigieux à travers le monde dans 35 pays. Elle est la première danseuse de kathak à avoir établi le Kathak en France. Elle partage actuellement sa carrière entre l’Europe et l’Inde.

Début : 2025-09-28T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-28T19:30:00.000+02:00

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/naman-recital-de-kathak lemandapa@gmail.com 0145899900

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00