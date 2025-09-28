Naman – Récital de kathak Théâtre Mandapa Paris

Naman – Récital de kathak Théâtre Mandapa Paris dimanche 28 septembre 2025.

Sharmila Sharma, disciple Pandit Birju Maharaj et Pandit Rajendra Kumar Gangani, a effectué de nombreuses tournées avec sa compagnie et s’est produite dans de nombreux festivals et théâtres prestigieux à travers le monde dans 35 pays. Elle est la première danseuse de kathak à avoir établi le Kathak en France. Elle partage actuellement sa carrière entre l’Europe et l’Inde.

NAMAN : Naman signifie salutation en sanskrit. Sharmila Sharma a créé ce spectacle en hommage à Milena Salvini.

Le dimanche 28 septembre 2025

de 18h00 à 19h30

payant

De 10 à 20 euros.

Tout public.

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine.Paris

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa