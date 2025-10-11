NAMASTE OU PAS Salon Mauduit / Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 20:00 – 22:00

Gratuit : non 20 € et 35 € 20 € (enfant de 7 à 12 ans) 35 € adulte Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Comédie, humour. Après le succès de « Bizouskes », Stefan Cuvelier revient avec un nouveau one-man-show encore plus piquant et plus incisif ! Tout y passe, les LGBT, la naturopathie, la technologie. Stefan est plus que jamais Namasté… ou pas !

