Name Festival x 9-9bis – Oignies, 24 mai 2025 07:00, Oignies.

Pas-de-Calais

Name Festival x 9-9bis Rue Alain Bashung Oignies Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-24

Festival électro

Open air Placement libre

À l’origine il y a une rencontre, entre le NAME et un site d’exception du Bassin minier inscrit au patrimoine de l’Unesco le 9-9bis.

Imaginez à juste 20 minutes de Lille, un terril au bord de l’autoroute A1 annonce le puits 9 et son voisin le 9bis. Ce sont les dernières mines de charbon à avoir fermé dans notre région. Pour le NAME c’est une évidence, puisque le festival fait résonner depuis sa première édition des lieux emblématiques du patrimoine industriel local.

Au programme

999999999 • ADIEL • ÂME LIVE • APM001 • A STRANGE WEDDING • BLAC • DAMON JEE • ELLEN ALLIEN • FLASH SABA • GAEL • HARDT ANTOINE • JENNIFER CARDINI • KIMSHIES • LITTLE FISH • LUNAR • MALA IKA • SALOME • SOFT CRASH • VBK • YANAMASTE • ZAATAR .

Rue Alain Bashung

Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 08 08 00 info@9-9bis.com

L’événement Name Festival x 9-9bis Oignies a été mis à jour le 2025-05-05 par Office de Tourisme de Lens-Liévin