NAMMA 2025 Salon des métiers d’Art Terrasson-Lavilledieu

La 5ème édition du NAMMA se déroulera à Terrasson-Lavilledieu le 17 octobre (14h-19h), 18 octobre (10h-19h) et 19 octobre (10h-18h).

Plus de 50 artisans d’art seront présents. Venez vivre des rencontres authentiques avec nos artisans d’art, découvrir des gestes qui forment notre patrimoine vivant

Plus de 50 artisans d’art seront présents. Venez vivre des rencontres authentiques avec nos artisans d’art, découvrir des gestes qui forment notre patrimoine vivant, et vous émerveiller de la beauté de créations artisanales uniques…

L’entrée est gratuite, restauration sur place.

Un prix du public et un prix du Jury sont décernés samedi à 18h30.

Les visiteurs pourront également en profiter pour visiter la ville ancienne et les échoppes d’artisans d’art.

Le Salon NAMMA est organisé par l’Office de Tourisme Vézère Périgord Noir sous l’égide de la Communauté de Communes Terrassonnais Haut Périgord Noir en partenariat avec la Commune de Terrasson-Lavilledieu. .

Terrasson-Lavilledieu 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 37 56

English : NAMMA 2025 Salon des métiers d’Art

The 5th edition of NAMMA will take place in Terrasson-Lavilledieu: October 17 (2pm-7pm), October 18 (10am-7pm) and October 19 (10am-6pm).

Over 50 artisans will be present. Come and experience authentic encounters with our artisans, and discover the gestures that make up our living heritage

German : NAMMA 2025 Salon des métiers d’Art

Die 5. Ausgabe der NAMMA findet in Terrasson-Lavilledieu statt: am 17. Oktober (14-19 Uhr), 18. Oktober (10-19 Uhr) und 19. Oktober (10-18 Uhr).

Mehr als 50 Kunsthandwerker werden anwesend sein. Erleben Sie authentische Begegnungen mit unseren Kunsthandwerkern und entdecken Sie die Gesten, die unser lebendiges Erbe bilden

Italiano :

La 5ª edizione della NAMMA si terrà a Terrasson-Lavilledieu il 17 ottobre (14.00-19.00), il 18 ottobre (10.00-19.00) e il 19 ottobre (10.00-18.00).

Saranno presenti più di 50 artigiani. Venite a vivere un incontro autentico con i nostri artigiani e a scoprire le abilità che costituiscono il nostro patrimonio vivente

Espanol : NAMMA 2025 Salon des métiers d’Art

La 5ª NAMMA se celebrará en Terrasson-Lavilledieu los días 17 de octubre (de 14:00 a 19:00 h), 18 de octubre (de 10:00 a 19:00 h) y 19 de octubre (de 10:00 a 18:00 h).

Más de 50 artesanos estarán presentes. Venga a vivir auténticos encuentros con nuestros artesanos y descubra los oficios que constituyen nuestro patrimonio vivo

L’événement NAMMA 2025 Salon des métiers d’Art Terrasson-Lavilledieu a été mis à jour le 2025-08-26 par Vézère Périgord Noir