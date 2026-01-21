Nanà chante piaf

8 rue de l’Abbatoire Vic-sur-Seille Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-01 16:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Places limitées inscription conseillée

Ouverture des portes 15h30

Buvette sur placeTout public

4 .

8 rue de l’Abbatoire Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 01 13 61 secr.foyergdelatour@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Places are limited registration recommended

Doors open at 3:30 pm

Refreshments on site

L’événement Nanà chante piaf Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2026-01-21 par OT DU PAYS SAULNOIS