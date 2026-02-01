Nana’s thé Bibliothèque Communale d’Epinouze Épinouze

Nana’s thé

Bibliothèque Communale d’Epinouze 101 rue des écoles Épinouze Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-16 20:00:00

fin : 2026-12-21

Date(s) :

2026-02-16

Venez partager une soirée de lecture entre filles vos coups de cœur, discuter autour d’un thème qui vous intéresse, découvrir les ouvrages proposés par les membres de l’équipe, sélectionner vous-même vos titres et les faire découvrir aux autres.

.

Bibliothèque Communale d’Epinouze 101 rue des écoles Épinouze 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 62 02 bibli.epinouze@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and share an evening of reading with the girls: share your favorites, discuss a theme that interests you, discover the books suggested by team members, select your own titles and share them with others.

L’événement Nana’s thé Épinouze a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche