Nancra’s Rock La Cigale de Royan Royan

Nancra’s Rock La Cigale de Royan Royan samedi 6 décembre 2025.

Nancra’s Rock

La Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Venez profitez d’un soirée Rock ‘N’ Roll avec un groupe de rock Charentais !
+33 6 78 44 64 11  contact@lacigalederoyan.com

English :

Come and enjoy a Rock ‘N’ Roll evening with a Charentais rock band!

German :

Die Rock ‘N’ Roll-Band aus der Charente wird Sie mit ihrer Musik begeistern!

Italiano :

Venite a godervi una serata Rock ‘N’ Roll con una rock band del Charentais!

Espanol :

¡Venga a disfrutar de una velada de Rock ‘N’ Roll con una banda de rock charentais!

L’événement Nancra’s Rock Royan a été mis à jour le 2025-11-06 par Royan Atlantique