Nancra’s Rock La Cigale de Royan Royan samedi 6 décembre 2025.
La Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-12-06 20:30:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Venez profitez d’un soirée Rock ‘N’ Roll avec un groupe de rock Charentais !
La Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 44 64 11 contact@lacigalederoyan.com
English :
Come and enjoy a Rock ‘N’ Roll evening with a Charentais rock band!
German :
Die Rock ‘N’ Roll-Band aus der Charente wird Sie mit ihrer Musik begeistern!
Italiano :
Venite a godervi una serata Rock ‘N’ Roll con una rock band del Charentais!
Espanol :
¡Venga a disfrutar de una velada de Rock ‘N’ Roll con una banda de rock charentais!
