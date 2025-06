Nancy Pitt Orchestra Digoin 13 juillet 2025 07:00

Saône-et-Loire

Nancy Pitt Orchestra Place de la Grève Digoin Saône-et-Loire

The Nancy Pitt Orchestra vous propulse au coeur des années

50-60 dans un show live explosif, énergique et vitaminé, qui ravira

vos oreilles, ravivera vos souvenirs et… revigorera vos jambes sur

des rythmes endiablés ! Redécouvrez les plus grands classiques

du jazz, du rock’n’roll, du twist, de la soul et du surf. .

Place de la Grève

Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 73 00 jbriand@ville-digoin.fr

