Na’Ni et puis un jour tu vis Bouvières
Na’Ni et puis un jour tu vis Bouvières samedi 15 novembre 2025.
Na’Ni et puis un jour tu vis
Château Vieux Bouvières Drôme
Début : 2025-11-15 20:00:00
2025-11-15
de et avec Simona Boni. Spectacle Théâtral savoureux et jubilatoire
Techniques: Théâtre, Danse et Musique
Tout Public à partir de 8 ans (durée: 1H)
Su réservation au 04 75 53 36 94
Château Vieux Bouvières 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 36 94 assolabergerie26@gmail.com
English :
by and starring Simona Boni. A tasty, jubilant theatrical show
Techniques: Theater, Dance and Music
For all ages 8 and up (duration: 1H)
Su réservation au 04 75 53 36 94
German :
von und mit Simona Boni. Eine schmackhafte und jubilierende Theateraufführung
Techniken: Theater, Tanz und Musik
Für alle Zuschauer ab 8 Jahren (Dauer: 1 Std.)
Su Reservierung unter 04 75 53 36 94
Italiano :
di e con Simona Boni. Uno spettacolo teatrale delizioso e festoso
Tecniche: teatro, danza e musica
Per tutti i pubblici dagli 8 anni in su (durata: 1 ora)
Prenotazione obbligatoria al numero 04 75 53 36 94
Espanol :
de Simona Boni y protagonizado por ella. Un espectáculo teatral delicioso y jubiloso
Técnicas: teatro, danza y música
Para todos los públicos a partir de 8 años (duración: 1 hora)
Reserva obligatoria en el 04 75 53 36 94
