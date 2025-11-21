NA’NI et puis un jour tu vis salle des fêtes « Les Halles » Montréal Dimanche 18 janvier 2026, 17h00 Plein tarif: 15€/ Tarif réduit: 12€/ Tarif Adhérent: 10€/ -12 ans: 5€/ -3 ans: Gratuit

Spectacle seule en scène à partir de 8 ans

« Une femme seule sur scène et une galerie de personnages qu’elle convoque pour livrer son histoire.

Avec beaucoup d’humour et d’autodérision, Na’Ni nous invite dans un voyage initiatique de la survie à la vie. C’est un désir de liberté, d’épanouissement et d’élégance sauvage.

Elle chante ses racines, sa danse est un éclat féminin et puissant, ses paroles nous transportent avec enthousiasme vers l’envie d’être soi »

https://www.helloasso.com/associations/l-oreille-du-hibou https://loreilleduhibou.com resa@loreilleduhibou.com 06 95 00 63 60

salle des fêtes « Les Halles » Rue de la mairie 11290 Montréal Montréal 11290 Aude