NANO RUMEURS – Théâtre de la Ville | Dimanche 14 déc 2025 16h30-18h

Participez à une expérience autour de la transmission de la parole scientifique !

Comment expliquer de façon claire un concept scientifique ? Quels malentendus, quiproquos et biais surgissent dans la transmission de l’information ?

Charles Antoine, physicien quantique, et Florence Gazeau, physicienne spécialiste des biothérapies de précision vont monter sur scène pour participer à ce test ludique et pédagogique, dont Albert Moukheiber, neuroscientifique, décryptera les ressorts.

Événement gratuit sur inscription.

Nanorumeurs : un dispositif interactif et ludique qui met en scène la parole scientifique.

Le dimanche 14 décembre 2025

de 16h30 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (108m)

Bus -> 21384758676970727475768596 : Châtelet (Paris) (108m)

Vélib -> Victoria – Place du Chatelet (96.18m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26/rencontres/nano-rumeurs-2