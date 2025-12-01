« Nano Rumeurs » au Théâtre de la Ville Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris
« Nano Rumeurs » au Théâtre de la Ville Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris dimanche 14 décembre 2025.
Participez à une expérience autour de la transmission de la parole scientifique !
Comment expliquer de façon claire un concept scientifique ? Quels malentendus, quiproquos et biais surgissent dans la transmission de l’information ?
Charles Antoine, physicien quantique, et Florence Gazeau, physicienne spécialiste des biothérapies de précision vont monter sur scène pour participer à ce test ludique et pédagogique, dont Albert Moukheiber, neuroscientifique, décryptera les ressorts.
Événement gratuit sur inscription.
Nanorumeurs : un dispositif interactif et ludique qui met en scène la parole scientifique.
Le dimanche 14 décembre 2025
de 16h30 à 18h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris
