Nano Trail Place de la Liberté Mairie de Coise Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier
Nano Trail Place de la Liberté Mairie de Coise Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier samedi 27 juin 2026.
Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier
Nano Trail
Place de la Liberté Mairie de Coise Départ arrivée en face de la mairie Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 08:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Trail caritatif dont les bénéfices sont reversés à la recherche contre le glioblastome, une forme très invasive du cancer du cerceau.
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Place de la Liberté Mairie de Coise Départ arrivée en face de la mairie Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier 73800 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 37 66 62 lesfouleesducoisin@gmail.com
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English :
Charity trail with proceeds going to research into glioblastoma, a highly invasive form of hoop cancer.
L’événement Nano Trail Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Coeur de Savoie