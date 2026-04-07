Nano Trail Place de la Liberté Mairie de Coise Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier

Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier

Nano Trail

Place de la Liberté Mairie de Coise Départ arrivée en face de la mairie Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 08:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Trail caritatif dont les bénéfices sont reversés à la recherche contre le glioblastome, une forme très invasive du cancer du cerceau.

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Place de la Liberté Mairie de Coise Départ arrivée en face de la mairie Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier 73800 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 37 66 62 lesfouleesducoisin@gmail.com

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English :

Charity trail with proceeds going to research into glioblastoma, a highly invasive form of hoop cancer.

L’événement Nano Trail Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Coeur de Savoie