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Nanook l’esquimau la Pimenterie Saint-Point

Nanook l’esquimau la Pimenterie Saint-Point mardi 14 avril 2026.

Lieu : la Pimenterie

Adresse : 1789 Route du Lac

Ville : 71520 Saint-Point

Département : Saône-et-Loire

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Nanook l’esquimau

la Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 19:00:00
fin : 2026-04-14

Date(s) :
2026-04-14

Nanook l’esquimau . Ciné-concert à partir du film documentaire   .

la Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   bonjour@lapimenterie.fr

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English : Nanook l’esquimau

L’événement Nanook l’esquimau Saint-Point a été mis à jour le 2026-03-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)