Nanook l’esquimau la Pimenterie Saint-Point
Nanook l’esquimau la Pimenterie Saint-Point mardi 14 avril 2026.
Nanook l’esquimau
la Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 19:00:00
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
Nanook l’esquimau . Ciné-concert à partir du film documentaire .
la Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bonjour@lapimenterie.fr
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English : Nanook l’esquimau
L’événement Nanook l’esquimau Saint-Point a été mis à jour le 2026-03-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)