Nanook l’esquimau la Pimenterie Saint-Point

Nanook l’esquimau

la Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 19:00:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Nanook l’esquimau . Ciné-concert à partir du film documentaire .

la Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bonjour@lapimenterie.fr

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English : Nanook l’esquimau

L’événement Nanook l’esquimau Saint-Point a été mis à jour le 2026-03-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)