Nanoulak, l’ours qui danse La ferme corsange Bailly-Romainvilliers

Nanoulak, l’ours qui danse Mardi 25 novembre, 10h00, 14h00 La ferme corsange Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T10:00:00 – 2025-11-25T10:40:00

Fin : 2025-11-25T14:00:00 – 2025-11-25T14:40:00

Nanoulak est le nom inuit donné à l’ours métis né d’une mère ours polaire et d’un père grizzly. Il a les griffes de son père pour grimper aux arbres, et des savoir-faire inconnus de sa mère qui l’élève sur la banquise. Ainsi équipé, il peut faire face à la transformation de son milieu naturel, et montrer à sa mère de nouvelles façons de s’adapter. Alors que la glace craque et que la forêt murmure, la neige crisse sous les pas et les griffes grattent le bois. Il est le symbole du monde à venir et de la créativité nécessaire pour l’affronter.

Entre la danse, les jeux de mime et le théâtre d’objet, montent des chants de contrées lointaines, des évènements surprenants adviennent… Un duo qui interroge notre capacité d’adaptation, de transformation et d’apprentissage, et célèbre la créativité au travers d’une fable écologique pour ouvrir le regard sur une nouvelle réalité à inventer…

La ferme corsange 2A Rue aux Maigres, 77700 Bailly-Romainvilliers Bailly-Romainvilliers 77700 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « production@leportevoix.fr »}]

Compagnie du Porte-Voix – Florence Goguel danse musique

Marie Poirier