NANOWAR OF STEEL + UUHAI LE METRONUM Toulouse

NANOWAR OF STEEL + UUHAI

LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

L’esprit du Motocultor Festival reprend la route ! Préparez-vous pour un voyage épique avec deux des groupes de metal les plus originaux et électrisants d’aujourd’hui.

Avec NANOWAR OF STEEL Les champions incontestés du metal parodique en Italie débarquent avec leurs performances théâtrales et délirantes. Et UUHAI En provenance des vastes steppes de Mongolie, Uuhai fusionne le chant diphonique traditionnel et les instruments folkloriques avec l’énergie du metal moderne et un récit puissant. 28 .

English :

The spirit of the Motocultor Festival is back on the road! Get ready for an epic journey with two of today’s most original and electrifying metal bands.

