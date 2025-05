Nantes à cœur, le Festival des commerçants – centre-ville Nantes, 24 mai 2025 10:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-24 10:00 – 19:00

Gratuit : non Entrée libre Tout public

Toute la journée, Plein Centre, l’association des commerçants du centre-ville de Nantes, proposera des jeux, animations, promotions, dégustations, ateliers, déambulations et spectacles !Tram et bus gratuits

centre-ville Nantes 44000