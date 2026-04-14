Nantes à l’eau – Visite guidée, Nantes (Centre ville), Nantes

Nantes à l’eau – Visite guidée 25 avril – 22 août, certains samedis Nantes (Centre ville) Loire-Atlantique

12 € / 7 € / Gratuit (moins de 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-22T14:30:00+02:00 – 2026-08-22T16:30:00+02:00

Visite guidée Le Voyage à Nantes.

Au travers de ses fleuves, de ses fontaines ou de ses installations artistiques et aquatiques, l’eau est ancrée dans l’identité de Nantes.

La visite met en lumière la relation entre la ville et l’eau, dans sa forme, son histoire, son architecture et ses symboles. Thématique universelle, elle est aussi une ressource inépuisable et inspire les artistes Claire Tabouret ou Cyril Pedrosa, pour ne citer qu’eux, qui puisent dans le thème de l’eau pour leurs créations.

Durée : 2h

Lieu de rendez-vous : au point « i » devant l’accueil des visiteurs Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne)

Accessible aux personnes à mobilité réduite avec aide (escaliers, pavés)

Nantes (Centre ville) ., Nantes Nantes Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.levoyageanantes.fr/a-faire/visites-guidees/ »}]

Visite guidée Le Voyage à Nantes. Le Voyage à Nantes LVAN

Claire Tabouret – Deux-Baigneuses – Le Voyage à Nantes 2024 © Martin Argyroglo – LVAN