Nantes-Blottereau : Les mutations d’un monde cheminot Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Nantes jeudi 18 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-18 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit Adulte, En famille, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public, Etudiant

Exposition conçue par un collectif d’habitants de Doulon.À partir d’une vingtaine de panneaux explicatifs et de plusieurs objets et maquettes évoquant l’univers ferroviaire et cheminot, l’exposition propose d’explorer l’évolution et les changements profonds qui ont marqué le mode de vie et les pratiques culturelles des cheminots, ainsi que les bouleversements dans le quartier du Vieux Doulon que ces changements ont provoqués.

Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Île de Nantes Nantes 44200

02 40 08 20 22 http://www.maison-hommes-techniques.fr mht.nantes@wanadoo.fr 02 40 08 20 22 https://www.maison-hommes-techniques.fr/