NANTES CITY RAPPIN OHM TOWN Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 22:00 – 23:30

Gratuit : oui Tout public

NCR est composé des artistes 2Keus, Baabz, Dnzl Izm, Jaz Manitu, Artiblock et FKE. Ensemble, ils représentent l’association Nantes City Rappin’ et défendent le rap au sens large. Leur premier projet intitulé InDaHouse est sorti le 15 novembre et rend hommage au hip hop français et américain des années 90 avec énergie et modernité. A propos de vandalisme lyrical et de drive by rapologique, NCR est dans la maison le zin.InstagramYoutube

OHM TOWN Nantes 44100