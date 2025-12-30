NANTES COMEDY CLUB – NANTES COMEDY CLUB LE PLATEAU COUP DE C JOSEPHINE B – NANTES Nantes

NANTES COMEDY CLUB – NANTES COMEDY CLUB LE PLATEAU COUP DE C Début : 2026-02-07 à 21:00. Tarif : – euros.

Le Plateau Coup de Cœur – C’est vous qui décidez !Chaque mois, découvrez une sélection d’humoristes repérés pour leur talent, leur univers et leur énergie. Du stand-up pur jus à l’humour absurde en passant par le storytelling décalé ou les personnages délirants : il y en a pour tous les goûts !À la fin de la soirée, c’est vous, le public, qui votez pour votre Coup de Cœur.Celui ou celle qui vous aura fait le plus rire… reviendra jouer son spectacle en entier dans la saison !Une soirée drôle, interactive et pleine de surprises, qui mêle découverte, ambiance chaleureuse, et humour en live.Et si vous trouviez votre nouvel humoriste préféré ?

JOSEPHINE B – NANTES 9 RUE DESCARTES 44000 Nantes 44