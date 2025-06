Nantes dé/calée – Exposition collective Cale 2 Créateurs Nantes 26 août 2025 12:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-26 12:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Exposition de Jerry Chaval, Julien Grataloup, Emmanuel Kodjo, Gildas Paré. Ville en mutation, Nantes devient un terrain d’exploration où réel et imaginaire se mêlent. « Nantes dé/calée » réunit des artistes qui détournent l’espace urbain à travers surréalisme, fiction et dérive poétique. Installations et photos brouillent nos repères et invitent à rêver la ville autrement, à la parcourir avec un regard nouveau. Exposition du 28 juin au 31 août 2025 :du mardi au dimanche de 12h à 18h

Cale 2 Créateurs Île de Nantes Nantes 44200

09 50 97 46 91 lacale2createurs@gmail.com https://www.levoyageanantes.fr/evenements/nantes-de-calee/