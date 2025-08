Nantes Digital Week 2025 Nantes et communes de la métropole Nantes

Nantes Digital Week 2025 Nantes et communes de la métropole Nantes vendredi 1 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-22 –

Gratuit : non Tout public

Cette année encore et pour sa 12e édition, Nantes Digital Week transforme la métropole nantaise en un terrain de jeu numérique où exploration, innovation et émotions se rencontrent. À travers une centaine d’événements comptant de nombreux formats, le festival invite chacun, qu’il soit néophyte ou expert, professionnel ou simple curieux à vivre une expérience unique. Se former, s’interroger, s’émerveiller, expérimenter et partager : Nantes Digital Week est une invitation à plonger au cœur du numérique d’aujourd’hui et de demain.Rendez-vous du 18 au 28 septembre, dans une 60e de lieux dans Nantes et sa métropole !Toute la programmation sur nantesdigitalweek.com

Nantes et communes de la métropole Nantes 44000