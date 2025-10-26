Nantes durant la Première Guerre mondiale – Visite guidée Château des ducs de Bretagne Nantes

Nantes durant la Première Guerre mondiale – Visite guidée Château des ducs de Bretagne Nantes dimanche 26 octobre 2025.

2,50 € / 4 € / 7 € / 12 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-26T11:00:00 – 2025-10-26T13:00:00

Fin : 2025-11-11T15:00:00 – 2025-11-11T17:00:00

Grâce à une active collecte d’objets, la visite permet, à partir de l’exemple nantais, d’évoquer la mobilisation des populations et de comprendre comment la guerre a été vécue au front comme à l’arrière.

Pour adultes et ados à partir de 15 ans

VIsite guidée