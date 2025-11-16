Nantes et la traite atlantique – Visite guidée Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes

Nantes et la traite atlantique – Visite guidée Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes dimanche 16 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-16 15:00 – 16:30

Gratuit : non 2,50 € / 4 € / 7 € / 12 € 2,50 € / 4 € / 7 € / 12 € Réservation conseillée : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée Tout public, Adulte

La traite atlantique et l’esclavage colonial font partie de l’histoire de Nantes et de son identité.Du 17e au 19e siècle, la traite atlantique occupe une place déterminante dans le commerce nantais et contribue à enrichir la ville. Un parcours enrichi de nouveaux objets dans les salles du musée permet d’explorer cette histoire. Pour adultes et ados à partir de 15 ans Durée : 1h30

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229168221696>mStepTracking=true