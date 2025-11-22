Nantes et la traite atlantique – Visite guidée public déficient visuel Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes

Nantes et la traite atlantique – Visite guidée public déficient visuel Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes samedi 22 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 14:40 – 16:10

Gratuit : non Renseignements et inscription auprès de Séverine Billon : severine.billon[a]chateaunantes.fr Adulte, Personne en situation de handicap

La traite atlantique et l’esclavage colonial font partie de l’histoire de Nantes et de son identité.Du 17e au 19e siècle, la traite atlantique occupe une place déterminante dans le commerce nantais et contribue à enrichir la ville. Un parcours enrichi de nouveaux objets dans les salles du musée permet d’explorer cette histoire. Pour adultes et ados à partir de 15 ans Durée : 1h30

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

