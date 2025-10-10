Nantes et son Château – Visite guidée Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes

Nantes et son Château – Visite guidée Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes dimanche 28 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-28 15:00 – 16:30

Gratuit : non 2,50 € / 4 € / 7 € / 12 € 2,50 € / 4 € / 7 € / 12 € Réservation conseillée : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée Tout public, Adulte

La visite permet de découvrir le château et parcourt les salles incontournables du musée d’histoire de Nantes. Adaptée selon la saison, elle apporte un regard nouveau sur le monument, en même temps qu’elle dessine un portrait de la ville, au fil de la Loire. Pour adultes et ados à partir de 15 ans Durée : 1h30

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/a-voir-et-a-faire/toute-la-programmation/